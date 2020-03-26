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Хорошие новости с коронавирусного фронта за 25 марта 2020 года

Хорошие новости с коронавирусного фронта за 25 марта 2020 года

— Жительница Ирпеня, которая накануне, 24 марта, была госпитализирована с коронавирусом в больницу в Белой Церкви, сегодня стала мамой. Состояние женщины и ее ребенка удовлетворительное.

— Google выделил Министерству здравоохранения Украины грант в размере $550 тыс. По задумке, его реализация позволит пользователям поискового сервиса в Украине в первую очередь получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине.

— Местные власти нашли оригинальный способ проведения сессий горсоветов в условиях карантина. В частности, депутаты из Сум и Днепра встретились на улице, многие в масках, соблюдая рекомендованную медиками дистанцию. Соответствующие фото публикуют местные СМИ. При этом в Днепре 48 избранников после недолгого вступления разошлись и продолжили работу посредством онлайн-платформы корпоративного общения ZOOM. В Сумах на заседание пришли 25 депутатов. Стоя на расстоянии друг от друга они приняли лишь одно решение — о внесении изменений в регламент, которые позволяют на период карантина голосовать удаленно.

 

— Известный украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский обратил внимание на позитивное влиянии коронавируса на экологию. «Кажется, сбываются самые оптимистичные мечты Греты Тунберг», — заявил он на своем канале в YouTube, подчеркнув, что из-за снижения количества выбросов в закрытой на карантин Италии «дельфины толпой плывут в Венецию», а со спутников стало видно города, которые раньше были затянуты смогом. Он также отметил, что пандемия научила людей проявлять солидарность и помогать друг другу.

— Частные компании все чаще приобщаются к общественным инициативам с целью помощи больницам и врачам. Так, сервис такси Bolt с сегодняшнего дня будет предоставлять бесплатные поездки всему медперсоналу клиники «Охматдет» в Киеве. В настоящее время согласовано бесплатно перевозить медиков наиболее приоритетных специальностей, а именно: инфекционистов, пульмонологов, вирусологов, бактериологов, анестезиологов и других медицинских работников, которые борются с коронавирусом. Кроме того, во Львове Bolt полностью обеспечивает Больницу Скорой медицинской помощи и Областную инфекционную больницу.

В свою очередь, «Новая почта» на время карантина в рамках проекта «Гуманитарная почта» начала бесплатно доставлять средства индивидуальной защиты для борьбы с вирусом больницам, детским домам, военным и незащищенным слоям населения. Для этого организациям нужно заполнить анкету, а частным лицам — обратиться на почту [email protected]. Кроме того, в компании объявили о создании двух тысяч дополнительных рабочих мест.

— Не успел украинский дизайнер Гоша Космо переиначить известные логотипы в условиях карантина, как его примеру последовали сами владельцы логотипов. Так, крупные немецкие автопроизводители Audi и Volkswagen, призывая общество к самоизоляции, решили изменить свои узнаваемые всеми бренды.

 

Тэги: автомобиль, больница, Google, здоровье, эпидемия, такси, карантин, Днепр, Audi, Сумы, Ирпень, доставка, экология, Volkswagen, горсовет, Евгений Комаровский, Новая почта, курьезы, новости Украины, коронавирус

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