Стал известен результат повторного теста Меркель на коронавирус

В среду, 25 марта, стал известен результат второго теста немецкого канцлера Ангелы Меркель на наличие коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», его озвучил глава отдела прессы и информации правительства Германии Штеффен Зайберт.

Как передает телеканал N-TV, по словам чиновника, тест вновь показал отрицательный результат, однако в начале следующей недели канцлера проверят на наличие COVID-19 еще раз.

«Канцлер по-прежнему работает в условиях домашнего карантина», ‒ рассказал Зайберт.

Как известно, первый тест на коронавирус Ангела Меркель сдала в понедельник, 23 марта, его результат стал известен в тот же день.

По последним данным, в ФРГ уже 35 395 человек заразились COVID-19, причем 180 из них ‒ скончались.

Как писала «Фраза», коронавирус COVID-19 смог проникнуть в Белый дом США.

Ранее коронавирус заподозрили у глав крупнейших государств Северной и Южной Америки.