Экономические отношения Украины и Армении имеют нереализованный потенциал, — эксперт

Для развития торгово-экономических связей нужно изучить потребности Армении и Украины, как товаров, так и услуг, считает научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян. Об этом он рассказал в интервью AnalitikaUA.net.

По мнению эксперта, экономические отношения между Украиной и Арменией в действительности имеют куда более серьезный потенциал, чем это реализуется. «Максимальные показатели взаимной торговли были достигнуты в 2007 в 2008 годах.

С тех пор страны так и не восстановили объем экономических отношений, это означает что даже из того что уже было достигнуто мы не реализуем даже сколько-либо значительную часть. В 2007 году объем взаимной торговли составлял около 300 млн долларов, в 2008 близко к 350, а в 2018 всего 170, то есть даже к уровню докризисных показателей мы вернулись только на половину.

Это обозначает, что между странами существует тот потенциал, который нужно развивать, что странам есть что предложить друг другу, и на самом деле в перспективе объем взаимной торговли мог бы достигнуть куда большего значения чем было тогда, то есть теоретически может достигнуть и миллиарда долларов, при должном подходе.

Нужно изучить, что нужно странам, что нужно Армении, что может предложить Украина, что может понадобиться Украине из того что производит Армения, и естественно нужно смотреть не только на товары, но и на услуги».