Главные новости за 25 марта 2020 года

В Украине продлили карантин до 24 апреля и ввели режим ЧС. Кабинет министров Украины на 30 дней — до 24 апреля продлил в стране карантин в связи с пандемией коронавируса, а также ввел чрезвычайную ситуацию. Такое решение было принято сегодня, 25 марта, в ходе заседания правительства. При этом предусмотрено, что карантин могут как продлить, так и прекратить раньше срока.

Количество заболевших коронавирусом в Украине перевалило за 100. По состоянию на 07:00 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Так, в Черновицкой области заболели 38 человек (1 умер), в Киеве — 31, Киевской области — 22, Ивано-Франковской — 5 (1 умер), Тернопольской — 4, Днепропетровской, Запорожской, Львовской — 2. Столько же в Житомирской, при этом один из житомирчан умер.

В Украине зафиксирована еще одна смерть от коронавируса. Количество смертей от коронавируса в Украине выросло до четырех. Сегодня, 25 марта, в Тернопольской области умер 68-летний мужчина, зараженный Covid-19. Как сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом, житель села Ковалевка Монастырисского района Тернопольской области умер в инфекционном отделении больницы скорой помощи.

Хорошковский прилетел из Франции в разгар карантина и слег с подозрением на коронавирус, — СМИ. Известный украинский бизнесмен и политик Валерий Хорошковский попал в больницу с подозрением на коронавирус. По данным СМИ, у него двустороннее воспаление легких. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, на данный момент Хорошковский находится в Александровской больнице в Киеве, куда он прилетел 20 марта частным самолетом из Ниццы (отметим, что еще 17 марта Верховная Рада на фоне массового ухода городов на карантин приняла закон, по которому за нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний грозит наказание вплоть до лишения свободы). «Да, двустороннее воспаление легких. Скорее всего, коронавирус, но пока не подтвержден», — заявил журналистам источник в Кабинете министров.

Стало известно, где могли заразиться коронавирусом украинские политики. Ряд украинских политиков и бизнесменов одновременно заразились коронавирусом на горнолыжном курорте в Куршевеле. По данным СМИ, речь идет о наиболее популярных у украинских и российских нуворишей местах. Якобы речь идет о ресторанах Le Cap-Horn, Bagatelle Courchevel, Nammos Courchevel. Среди тех, кто заболел там, якобы народный депутат Сергей Шахов, известный политик и бизнесмен Валерий Хорошковский, замглавы Харьковского облсовета Владимир Скоробогач, а также два инфицированных человека из Запорожской области, о которых стало известно сегодня.

В медицинской маске: полиция задержала министра времен Януковича по подозрению в убийстве. Бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре вручили уведомление о подозрении в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого. Он задержан. Как сообщили в юридической компании «Миллер», которая представляет интересы семьи погибшего, Кожару остановили на дороге и по результатам досудебного расследования вручили уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления по статье об умышленном убийстве.

Украинских ученых, создавших тест на коронавирус, отправили в отпуск за свой счет. Сотрудников Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины, создавших отечественную тест-систему для выявления коронавируса, отправили в неоплачиваемый отпуск. Об этом написала доктор биологических наук Оксана Пивень. По ее словам, сотрудников отправили в отпуск за свой счет минимум до конца марта из-за проблем с базовым финансированием, «то есть деньгами на зарплаты согласно штатного расписания».

Жительница Ирпеня, заболевшая коронавирусом, стала мамой. Жительница Ирпеня, которая накануне, 24 марта, была госпитализирована с коронавирусом в больницу в Белой Церкви, стала мамой. Об этом написал заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин. Он отметил, что заболевшая Covid-19 родила мальчика в 03:00. Состояние женщины и ее ребенка удовлетворительное.

Google выделил полмиллиона долларов на борьбу с коронавирусом в Украине. Google выделил Министерству здравоохранения Украины грант в размере $550 тыс. на поддержку информационной кампании по противодействию распространению коронавируса. «Это позволит пользователям поискового сервиса в Украине в первую очередь получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине», — говорится в сообщении.

Ближайший бой Василия Ломаченко отменен. Всемирная боксерская организация объявила об отмене всех боксерских поединков минимум до июня 2020 года. Не стал исключением и бой украинца Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса. «На фоне текущей ситуации во всем мире, вызванной из-за распространения Covid-19, WBO отложила все события бокса до июня 2020 года. Мы будем обновлять информацию», — говорится в заявлении организации,

Житель Китая умер в заполненном автобусе от неизлечимого хантавируса. Житель китайской провинции Юньнань умер, заразившись вирусом животного происхождения. Лекарства от него пока не существует. Мужчина внезапно умер прямо в автобусе, когда возвращался к себе домой. После его внезапной смерти медики быстро установили диагноз — хантавирусный кардиопульмональный синдром. Это тяжелое респираторное заболевание, вызываемое хантавирусом, который переносится грызунами, остается в их моче и передается по воздуху.

Пандемия коронавируса не пожалела ни королевскую британскую семью, ни известную эко-активистку. У принца Уэльского Чарльза обнаружили коронавирусную болезнь COVID 19. О заражении коронавирусом также рассказала известная экоактивистка Грета Тунберг. Информацию о заражении принца Чарльза уже официально подтвердил британский королевский дом. «У принца Уэльского положительный результат на коронавирус, — говорится в заявлении Кларенс-хаус. — У него проявляются слабые симптомы, но в остальном он остается в добром здравии и работал из дома на протяжении последних нескольких дней».

Не заболевшие президенты Бразилии и США призвали отказаться от карантина. Президент Бразилии Жаир Болсонару выступил против мер карантина в отношении коронавируса в своей стране. Президент США Дональд Трамп также заявил о намерении отменить соответствующие меры. Бразильский лидер раскритиковал мэра Рио-де-Жанейро и губернатора Сан-Паулу, призвав их вернуться к нормальности. «В группе риска люди за 60. Зачем закрывать школы?» — задался вопросом президент.

В Сети опубликовали фото и видео легких, пораженных коронавирусом. Одним из отличительных признаков пневмонии COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, является симметричное поражение легких с полисегментарными воспалительными изменениями. На компьютерных томограммах больных можно увидеть уплотнения легочной ткани, которые напоминают прозрачные потертые пятна — симптом «матового стекла». На ранней стадии заболевания, то есть в первые четыре дня, подобные уплотнения возникают максимум в трех очагах. Они располагаются главным образом в нижних долях и по периферии, а их диаметр не превышает трех сантиметров.