В УПЦ объявили сбор средств для помощи медикам в борьбе с коронавирусом

Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам начал сбор средств и медикаментов для помощи медработникам и медицинским учреждениям в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, закупленные медикаменты и средства безопасности будут доставляться в больницы, специализирующиеся на лечении больных COVID-19.

«В связи с нехваткой некоторых средств безопасности и медикаментов проводится сбор средств на закупку: специальных защитных комбинезонов „Chemsafe P5“ (стоимость одного — 118, 08 гривен), прозрачных защитных очков закрытого типа „Worker“ или „Montero F-2006“ (ориентировочная цена — 99 гривен), а также медикаментов — Левофлоксацин и Пантопразол во флаконах, Муколван и Ондансетрон в ампулах», — сообщили в Синодальном отделе по социально-гуманитарным вопросам.

Верующих призвали сосредоточиться на молитве и действенном участии в преодолении пандемии.

«Просим сохранять спокойствие, сосредоточиться на молитве и на действенном участии. Не забывайте о любви к ближнему и слова Спасителя: „как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними“ (Лк.30: 31)», — отметили в отделе.

Если у кого-то есть возможность самостоятельно закупить необходимые лекарства, их можно доставить в Синодальный отдел по адресу: улица Лаврская, 15, корпус 70а, 12 кабинет. Предварительно необходимо связаться с сотрудниками отдела по телефону: 050 342 27 39.

Реквизиты для перечисления посильной финансовой помощи:

получатель: МIСIЯ СИНОДАЛЬНИЙ ВIДДIЛ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ З СОЦIАЛЬНО-ГУМАНIТАРНИХ ПИТАНЬ

Счет: ‎26000052664282

МФО: 320649

ОКПО:‎ 40721804

Средства также можно перечислить на карту ПриватБанка, расчетный счет — 4149629313001927.

Ранее «Фраза» сообщала, что управделами УПЦ призвал не паниковать, а довериться Богу и помочь нуждающимся.