Митрополит Онуфрий передал детской больнице аппарат для искусственной вентиляции легких и защитные костюмы

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий передал детской больнице в Черновцах медицинское оборудование и защитные костюмы. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, в благотворительную помощь вошли современный аппарат ИВЛ, рассчитанный на одновременную работу для двоих пациентов, а также сто защитных водоотталкивающих костюмов многоразового использования и сто очков для медицинского персонала больницы.

Митрополит Онуфрий особо подчеркнул важность молитвы в сложный период пандемии, сообщает телеканал «112 Україна».

«В борьбе с коронавирусом, необходимо все. Нужно и санитарные правила, санитарные нормы выполнять и необходимо молиться, потому что эта болезнь поражает и тело, и душу», — отметил Блаженнейший.

Он призвал православных не отчаиваться, соблюдать требования гигиены в дни карантина и молиться за медиков.

«В сложных обстоятельствах, которые мы сегодня переживаем, проявляются лучшие человеческие качества — любовь и помощь ближнему. Нам, православным христианам, вместе с требованиями санитарии и гигиены очень важно молиться, чтобы преодолеть отчаяние. Особенно мы молимся за наших врачей, оказавшихся на передовой этой проблемы», — напомнил Блаженнейший митрополит Онуфрий.

Как сообщалось ранее, во всех храмах Украинской Православной Церкви за Божественной литургией в течение карантина будут молиться о медицинских работниках, а во всех монастырях УПЦ подготовят помещения для возможного приема больных коронавирусом COVID-19.

Ранее «Фраза» сообщала, что епископ УПЦ рассказал, почему во время пандемии нужно сохранить единство и веру.