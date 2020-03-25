В Перечине УПЦ шьет маски и бесплатно раздает ланч-боксы нуждающимся

На Закарпатье, в Перечине, усилиями Украинской Православной Церкви начат пошив индивидуальных средств защиты и раздача ланч-боксов нуждающимся. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Как сообщил митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор на своей странице в Фейсбук, на приходах епархии усилена социальная работа духовенства.

«В условиях пандемии приходы, молодежные братства, церковные учреждения епархии проводят социально-пастырскую работу на местах.

24 марта Свято-Николаевский приход в Перечине усилиями настоятеля и одновременно благочинного Перечинского района, протоиерея Владимира Гришка и прихожан закупил и организовал пошив индивидуальных защитных масок, которые бесплатно раздаются нуждающимся», — сообщил митрополит Феодор.

Сегодня, 25 марта, отец Владимир посетил многодетные семьи, которым раздал средства защиты и ланч-боксы с продуктами питания.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Хмельниччине УПЦ передала в больницы 2 тыс защитных масок.