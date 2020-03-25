На Сумщине мужчина, приехав из Европы, вместо карантина подался в таксисты

В Сумской области в городе Шостка разгорелся скандал: мужчина приехал из места вспышки коронавируса и обязался самоизолироваться. Однако, как выяснили журналисты «Фразы», вместо этого он пошел работать таксистом на вокзал.

По информации ТСН, об этом случае в полицию сообщили местные жители. По приезду в Украину 50-летний мужчина давал подписку, что 2 недели будет находиться дома.

«Когда его привозили сюда, давал подписку, что будет сидеть две недели в квартире. Я предупреждаю всех, кто приехал из-за границы: болели вы там, не болели, общались, не общались. Приехали — сидите спокойно дома», — завил городской голова Шостки Николай Нога.

Сотрудники полиции разыскали нарушителя, но пока штрафовать не стали, поскольку тот заверил, что пассажиров не возил. Полиция проверяет это.

Состояние здоровья и местонахождение мужчины по несколько раз в день будут контролировать медики.

Ранее «Фраза» сообщала, что сегодня, 25 марта, в связи с пандемией коронавируса Кабинет министров Украины продлил в стране карантин на 30 дней — до 24 апреля, а также ввел чрезвычайную ситуацию.