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Епископ УПЦ рассказал, почему во время пандемии нужно сохранить единство и веру

Епископ УПЦ рассказал, почему во время пандемии нужно сохранить единство и веру

Церковь всегда, во все сложные времена призывает к молитве, единению, поддержке друг друга разными способами, какие только доступны. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба).

Об этом он рассказал в беседе с известным хирургом и диаконом Украинской Православной Церкви Ростиславом Валихновским на его странице в «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба). Об этом он рассказал в беседе с известным хирургом и диаконом Украинской Православной Церкви Ростиславом Валихновским на его странице в Фейсбук. «Господь - это наша сила и в Нем мы можем преодолеть все трудности и испытания. <...> Мы призываем всех к тому, чтобы все те санитарные нормы, которые необходимо соблюдать, были соблюдены. Но прежде всего Церковь призывает к молитве, к тому, чтобы мы силой нашего единения с Богом преодолели и этот вирус, и те трудности, которые нас ожидают в связи с сегодняшней особенной, тяжелой ситуацией», - отметил владыка. По его словам, «нужно быть внимательным ко всему, что рекомендуется и министерствами здравоохранения тех или иных стран, в том числе и в первую очередь Украины, и все необходимые профилактические нормы нужно выполнять». Епископ Виктор объяснил, что Таинство Евхаристии - эпицентр всей христианской жизни и фундамент Церкви. «Единение с Христом, а оно возможно только когда мы объединяемся с Христом в Таинстве Причастия, Святой Евхаристии, которая является эпицентром всей христианской жизни, - всегда неизменны. Церковь имеет своим фундаментом Святую Евхаристию, и если этот фундамент разрушится, тогда возникнет много вопросов - остается ли Церковь Церковью, или она превращается в другую организацию. И до того времени, пока будет совершаться Божественная литургия, пока мы будем объединяться с Христом вокруг Евхаристичной Чаши, до того времени и Господь будет нас хранить», - подчеркнул владыка. Он призвал сохранять душевный мир и довериться Господу. «Если мы сохраним мир в душе, если мы будем стараться иметь прямое общение с Богом и всегда насыщаться Божьим присутствием в нашей жизни, то тогда Господь проведет нас через трудности сегодняшнего времени и, возможно, какие-то будущие трудности, которые нам еще также нужно прожить. В этом наша надежда, в этом наша сила, в этом наше упование на Господа, на то, что Он нас в нашей жизни не оставит и проведет узким путем к вечности, к Его Небесному Царству», - заключил епископ Виктор. Ранее «Фраза» сообщала, что «все монастыри УПЦ готовятся к возможному приему больных коронавирусом».">Фейсбук.

«Господь — это наша сила и в Нем мы можем преодолеть все трудности и испытания. <...> Мы призываем всех к тому, чтобы все те санитарные нормы, которые необходимо соблюдать, были соблюдены. Но прежде всего Церковь призывает к молитве, к тому, чтобы мы силой нашего единения с Богом преодолели и этот вирус, и те трудности, которые нас ожидают в связи с сегодняшней особенной, тяжелой ситуацией», — отметил владыка.
По его словам, «нужно быть внимательным ко всему, что рекомендуется и министерствами здравоохранения тех или иных стран, в том числе и в первую очередь Украины, и все необходимые профилактические нормы нужно выполнять».

Епископ Виктор объяснил, что Таинство Евхаристии — эпицентр всей христианской жизни и фундамент Церкви.

«Единение с Христом, а оно возможно только когда мы объединяемся с Христом в Таинстве Причастия, Святой Евхаристии, которая является эпицентром всей христианской жизни, — всегда неизменны. Церковь имеет своим фундаментом Святую Евхаристию, и если этот фундамент разрушится, тогда возникнет много вопросов — остается ли Церковь Церковью, или она превращается в другую организацию. И до того времени, пока будет совершаться Божественная литургия, пока мы будем объединяться с Христом вокруг Евхаристичной Чаши, до того времени и Господь будет нас хранить», — подчеркнул владыка.

Он призвал сохранять душевный мир и довериться Господу.

«Если мы сохраним мир в душе, если мы будем стараться иметь прямое общение с Богом и всегда насыщаться Божьим присутствием в нашей жизни, то тогда Господь проведет нас через трудности сегодняшнего времени и, возможно, какие-то будущие трудности, которые нам еще также нужно прожить. В этом наша надежда, в этом наша сила, в этом наше упование на Господа, на то, что Он нас в нашей жизни не оставит и проведет узким путем к вечности, к Его Небесному Царству», — заключил епископ Виктор.

Ранее «Фраза» сообщала, что «все монастыри УПЦ готовятся к возможному приему больных коронавирусом».

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины, коронавирус

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