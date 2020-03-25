Стало известно, где могли заразиться коронавирусом украинские политики

Ряд украинских политиков и бизнесменов одновременно заразились коронавирусом на горнолыжном курорте в Куршевеле. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, речь идет о наиболее популярных у украинских и российских нуворишей местах.

Как сообщает Страна.ua, речь идет о ресторанах Le Cap-Horn, Bagatelle Courchevel, Nammos Courchevel. Среди тех, кто заболел там, якобы народный депутат Сергей Шахов, известный политик и бизнесмен Валерий Хорошковский, замглавы Харьковского облсовета Владимир Скоробогач, а также два инфицированных человека из Запорожской области, о которых стало известно сегодня.

В Куршевеле якобы заразились и бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан со своей бывшей любовницей.

Как сообщала «Фраза», 18 марта 2020 года стало известно о заболевании коронавирусом народного депутата из группы «Доверие» Сергея Шахова.

О заболевании коронавирусом Хорошковского и Богдана СМИ сообщили 24 марта.

Сегодня стало известно о позитивном тесте на коронавирус у народного депутата Сергея Рудика.