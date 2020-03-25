Митрополит Антоний: Заразиться через Причастие невозможно, но соблюдать санитарные нормы в храме необходимо

Заразиться через Таинство Причастия невозможно, однако необходимо соблюдение санитарных норм в храмах во врем пандемии коронавируса. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Newsone».

«Ещё в истории не было такого, чтобы через Евхаристию кто-то заразился. Но опять же, это не говорит о том, что мы должны пренебрегать санитарными нормами. И поэтому Священный Синод как раз и обратил на это внимание: что мы должны делать всё для того, чтобы по-человечески себя обезопасить. Это не недоверие Богу, а человеческое отношение», — подчеркнул митрополит Антоний.

Управделами УПЦ рассказал о важности соблюдения предписанных санитарных норм, в частности, о протирании икон.

«Иконы протирают, чтобы они были чистыми, всегда. Но в данный момент, наверно, нужно это делать более часто», — напомнил владыка.

Как сообщалось ранее, во всех храмах Украинской Православной Церкви за Божественной литургией в течение карантина будут молиться о медицинских работниках.

Ранее «Фраза» сообщала, что управделами УПЦ объяснил, как верующим вести себя в кризисных ситуациях.