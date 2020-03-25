Google выделил полмиллиона долларов на борьбу с коронавирусом в Украине

Google выделил Министерству здравоохранения Украины грант в размере $550 тыс. на поддержку информационной кампании по противодействию распространению коронавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

«Это позволит пользователям поискового сервиса в Украине в первую очередь получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине», — говорится в сообщении.

Как сообщали СМИ, 18 марта 2020 года Кабинет министров создал государственный стабилизационный фонд, который поможет преодолеть последствия коронавирусной инфекции в Украине в размере 170 млн грн.

Как сообщала «Фраза», 23 марта 2020 года Google запустил собственный веб-ресурс, посвященный пандемии коронавируса Covid-19.

За несколько дней до этого Google посвятил свой очередной дудл венгерскому врачу Игнацу Земмельвейсу, который считается человеком, который научил мир мыть руки.