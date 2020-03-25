Жительница Ирпеня, заболевшая коронавирусом, стала мамой

Жительница Ирпеня, которая накануне, 24 марта, была госпитализирована с коронавирусом в больницу в Белой Церкви, стала мамой. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин.

Он отметил, что заболевшая Covid-19 родила мальчика в 03:00. Состояние женщины и ее ребенка удовлетворительное.

Сегодня женщину переведут в инфекционное отделение. Ее новорожденный сын также будет находиться на карантине.

Ранее «Фраза» сообщала, что накануне, 24 марта, стало известно, что в Ирпене (Киевская область) беременная женщина заразилась коронавирусом.