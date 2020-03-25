Закрытые с начала месяца школы и детсады Киева сегодня отключили от отопления

По инициативе городского головы Киева Виталия Кличко с сегодняшнего дня во всех школах и детских садах Киева отключают отопление. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский на официальной странице КГГА в Facebook.

По его словам, такое решение принято в связи с тем, что из-за проведения противоэпидемических мероприятий в городе, столичные школы и садики остаются пустыми. «В ситуации, когда убытки города, связанные с борьбой против коронавируса, могут превысить миллиард гривен, мы должны использовать любую возможность оптимизации средств», — заявил чиновник.

Как сообщала «Фраза», школы Киева начали закрываться на карантин еще в конце января 2020 года. Изначально это было связано с увеличением заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Официальный карантин в связи с распространением коронавируса был объявлен в городе с 12 марта.