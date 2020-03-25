В Киеве епископы осматривают храмы УПЦ на предмет соблюдения противопандемических мер

В Киеве 24 марта управляющий Восточным киевским викариатством епископ Виктор и управляющий Центральным киевским викариатством епископ Дионисий совершили осмотр храмов. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, архиереи осматривали церкви на предмет соблюдения противопандемических мер.

В осмотре столичных храмов также принимал участие секретарь Киевской епархии по Киеву протоиерей Виктор Иващук, сообщает Информационно-просветительский отдел.

«Сегодня мы выборочно осмотрели более десятка храмов Киева. На всех приходах ответственно отнеслись к рекомендациям Священного Синода и Министерства здравоохранения Украины. Были приняты все необходимые меры для предотвращения пандемии коронавируса. Часть приходов уже сегодня пытается обеспечить своих верующих масками, которые не только приобретаются, но и собственноручно шьются силами прихожан храмов. Особое внимание уделяется пожилым людям. Составляются списки, планируется постоянная опека в виде необходимой материальной и духовной помощи пожилым людям дома», — отметил владыка Виктор.

Епископ Дионисий отметил ответственное отношение настоятелей и прихожан на местах к мерам против распространения вируса COVID-19. Владыка акцентировал внимание настоятелей храмов на том, что важно не только соблюдение личной профилактической антивирусной самозащиты, но и формирование при каждом храме списков пожилых людей, нуждающихся в постоянной опеке и помощи.

Как сообщалось, Блаженнейший Митрополит Онуфрий благословил всем епархиям Украинской Православной Церкви участвовать в мероприятиях по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

23 марта в Киево-Печерской лавре состоялось собрание викарных епископов, наместников и игумений монастырей Киевской епархии, которое возглавил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний. На собрании был определен алгоритм социальной работы церковных учреждений и клиров Киевской епархии в условиях пандемии.

Ранее «Фраза» сообщала, что во всех храмах УПЦ будут молиться о медицинских работниках.