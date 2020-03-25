Украинских ученых, создавших тест на коронавирус, отправили в отпуск за свой счет

Сотрудников Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины, создавших отечественную тест-систему для выявления коронавируса, отправили в неоплачиваемый отпуск. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написала доктор биологических наук Оксана Пивень.

По ее словам, сотрудников отправили в отпуск за свой счет минимум до конца марта из-за проблем с базовым финансированием, «то есть деньгами на зарплаты согласно штатного расписания».

При этом она подчеркнула, что само по себе это не является чем-то необычным. «Однако в прошлые годы вируса не было, метеорит на Украину не падал, поэтому астрологи были и есть популярнее, чем астрофизики», — написала ученая, добавив, что «коронавирус должен был попасть в Украину, чтобы каждый из вас, уважаемые, от депутата и министра до простого человека смог ощутить то позорное состояние финансирование науки и медицины — по остаточному принципу, то есть чтоб не умереть».

Пивень также объяснила преимущества разработанного украинцами теста, который отталкивается от разработок Нобелевских лауреатов Кари Муллиса и Майкла Смита.

Как сообщала «Фраза», 19 марта 2020 года Институт молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины сообщил о завершении разработки тест-системы для диагностики коронавируса 2019-nCoV, однако пожаловался на недостаток финансирования.

При этом в Украину из Китая завезли малоэффективные тесты, которые способны определять лишь антитела, которые появляются в организме человека на 5-6 день после появления первых симптомов болезни.