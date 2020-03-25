На Хмельниччине УПЦ передала в больницы 2 тыс защитных масок

В Хмельницкой области в пгт. Виньковцы, 24 марта, настоятель Свято-Воскресенского прихода протоиерей Михаил Варахоба передал в областную и районную больницы 2 тысячи защитных масок, приобретенных усилиями прихожан. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, Свято-Воскресенский приход УПЦ предложил церковный автомобиль для перевозки медиков из дому в медицинские учреждения.

Об этом сообщается на странице «Православний вісник» в Facebook.

Священник выразил надежду, что ситуация с коронавирусом поможет привести людей к вере.

«Сколько бы мы с вами не чистили руки, свои лица, не надевали маски — пока мы не почистим свою душу от грехов, до тех пор мы будем терпеть такие попущения от Бога за грехи, которые мы с вами очень и очень часто совершаем. Но пусть это поможет людям укрепиться в вере. И я каждому из врачей говорил сегодня, что если будет нужна еще какая-то помощь, пусть они обращаются, мы рады будем помогать», — отметил настоятель Свято-Воскресенского прихода.

Ранее «Фраза» сообщала, что во всех храмах УПЦ будут молиться о медицинских работниках.