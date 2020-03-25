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В Украине зафиксирована еще одна смерть от коронавируса

В Украине зафиксирована еще одна смерть от коронавируса

Количество смертей от коронавируса в Украине выросло до четырех. Как выяснили журналисты «Фразы», сегодня, 25 марта, в Тернопольской области умер 68-летний мужчина, зараженный Covid-19.

Как сообщается на Facebook-странице Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом, житель села Ковалевка Монастырисского района Тернопольской области умер в инфекционном отделении больницы скорой помощи.

Таким образом, по состоянию на утро 25 марта по одному летальному случаю коронавируса в Украине зафиксированы в Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Тернопольской областях.

Отметим, что накануне, 24 марта, вечером в городской клинической больнице № 21 Днепра умер пациент с подозрением на коронавирус. 45-летний житель города Каменское недавно вернулся из-за границы.

Ранее «Фраза» сообщала, что по состоянию на 07:00 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях.

Интерактивную карту распространения вируса в Украине в реальном времени можно увидеть здесь.

Тэги: общество, здоровье, Тернопольская область, Тернополь, новости Украины, коронавирус

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