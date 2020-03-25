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Житель Китая умер в заполненном автобусе от неизлечимого хантавируса

Житель Китая умер в заполненном автобусе от неизлечимого хантавируса

Житель китайской провинции Юньнань умер, заразившись вирусом животного происхождения. Как выяснили журналисты «Фразы», лекарства от него пока не существует.

Как сообщает Global Times, мужчина внезапно умер прямо в автобусе, когда возвращался к себе домой. После его внезапной смерти медики быстро установили диагноз — хантавирусный кардиопульмональный синдром. Это тяжелое респираторное заболевание, вызываемое хантавирусом, который переносится грызунами, остается в их моче и передается по воздуху.

По данным Китайского центра контроля и профилактики заболеваний, у пациентов с таким заболеванием будут проявляться жар, кровотечения и поражение почек. В первые дни заражения человек может испытывать головную боль, кашель, слабость. Инкубационный период вируса составляет до двух недель.

Несмотря на то, что случаев заражения данным вирусом от человека человеку до сих пор официально не зафиксировано, всех 32 пассажиров данного автобуса сразу поместили на карантин. Сведений о том, есть ли среди них другие зараженные, нет.

По данным Центра по контролю за инфекционными заболеваниями США, риск заражения хантавирусом крайне высок даже для абсолютно здорового человека. Как правило, оно происходит от больных домашних или диких грызунов через укус или контакт со слизистыми оболочками. Например, его можно подхватить, если касаться поверхностей, на которых грызуны оставляют следы жизнедеятельности, а потом дотронуться до глаз, рта или носа.

Это первый официально зафиксированный случай смерти от хантавируса.

Как сообщает «Новое время», впервые о нем стало известно во время Корейской войны 1950−1953 гг. Тогда страшная лихорадка затронула около 3 тыс. военнослужащих контингента ООН. У многих из них были нарушены функции почек, открывалось внутреннее кровотечение.

На тот момент уровень медицины не позволил полноценно идентифицировать вирус вплоть до 1970-х годов, когда в США была установлена связь между неким вирусом у полевых мышей и этой эпидемией.

В 1993 году вспышка хантавируса произошла в американском штате Колорадо. Тогда за несколько дней умерло несколько индейцев племени Навахо. Медики установили, что они были заражены другой разновидностью хантавируса, которая отличалась от корейского вируса.

В Чили и Аргентине местные медики задокументировали несколько случаев заражения человека человеком при близком контакте, однако в данном случае речь шла об одной из разновидностей хантавируса, который получил название Андский вирус.

Отметим, что никакого лечения или вакцины от хантавируса пока не существует, однако, по мнению большинства ученых, он не представляет для человечества такой опасности, как коронавирус.

Как сообщала «Фраза», в декабре 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубей произошла вспышка заболеваемости неизвестным коронавирусом. При этом утверждалось, что «многие больные были продавцами или покупателями на рынке морепродуктов».

К середине января 2020 года коронавирус начал стремительно распространяться по планете.

Тэги: болезнь, Китай, здоровье, эпидемия, смерть, коронавирус, хантавирус

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