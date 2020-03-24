Под Киевом беременная женщина заразилась коронавирусом. Но экспресс-тест дал сбой

В городе Ирпене Киевской области коронавирусную инфекцию выявили у беременной женщины. Как выяснили журналисты «Фразы», наличие COVID-19 в организме пациентки подтвердило лишь лабораторное исследование.

Как сообщается на официальносй странице Бучанского городского главы в Facebook, об этом рассказал мэр Ирпеня Александр Маркушин.

По словам градоначальника, в пятницу, 20 марта, паниентку с «характерными» для коронавируса симптомами проверили при помощи экспресс-теста, который показал отрицательный результат.

Тем не менее, медики сделали мазок на для лабораторного тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), которое и подвердило факт заражения.

Сообщается, что теперь женщине сделают повторный ПЦР-анализ, а также протестируют медперсонал и других пациентов, которые могли контактировать с пациенткой.

Напомним, что т. н. «экспресс-тесты» на COVID-19 «видят» не сам вирус, а лишь антитела, которые появляются в организме человека на 5-6 день после появления симптомов.

Наличие же или отсутствие коронавируса у человека до начала проявления симптомов достоверно определяют с помощью тест-системы ПЦР.

Как писала «Фраза», коронавирусом в Украине могут заразиться миллионы человек.

Также сообщалось, что из-за коронавируса Киев могут закрыть на въезд и выезд.