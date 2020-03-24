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Хорошие новости с коронавирусного фронта за 23-24 марта 2020 года

Хорошие новости с коронавирусного фронта за 23-24 марта 2020 года

— Более 100 тысяч зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 по всему миру вылечились, по данным официального сайта проекта университета Джонса Хопкинса. Наибольшее количество зафиксированных случаев заболевания — около 81,5 тыс. чел. — остается в Китае. При этом там вылечились около 90% заразившихся — 73,2 тыс. чел. Отметим, что за последние сутки выздоровели 952 человека. В Южной Корее — 1369, Испании — 450, Швейцарии — 116. Однако больше всего вылечившихся за этот период зафиксировано во Франции — 2194 чел.

— 23 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым перенес весенний призыв в Вооруженные силы Украины на один месяц. Таким образом, ожидается, что призывная кампания начнется в мае 2020 года и продлится до конца июля.

— Внешнее независимое оценивание в Украине в этом году обязательно состоится. По словам замминистра образования Егора Стадного, Министерство совместно с Украинским центром оценивания качества образования отрабатывает несколько сценариев проведения при разных вариантах развития событий. «ВНО — это логистически одна из самых масштабных операций в стране, поэтому мы тщательно продумываем каждую ее составляющую», — написал Стадный на своей странице в Facebook, добавив, что детали проведения вступительной кампании и внешнего независимого оценивания будут опубликованы уже на этой неделе.

— На фоне введения карантина из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 в Украине снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. По словам главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, это может косвенно свидетельствовать о том, что карантинные меры действительно имеют положительный эффект. В ходе онлайн-брифинга 24 марта он выразил убеждение, что Минздрав все делает правильно и людям стоит прислушаться к его советам. В частности, соблюдать карантин, не выходить без надобности из дома, держать дистанцию в 1,5 метра и часто мыть руки с мылом.

— Институт молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины передал первые 600 отечественных тест-систем для диагностики Covid-19 Житомирскому областному лабораторному центру Минздрава и в Центр общественного здоровья Минздрава в Киеве. При этом в учреждении пожаловались, что финансирование на разработку и производство тестов получили «с большой задержкой», а сами деньги были «незначительными».

- Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины Надежда Жолобак заявила, что страхи по поводу эпидемии коронавируса преувеличены, а введение карантина не совсем адекватная реакция.

— По данным Укргидрометцентра, 29 марта в Украину наконец придет тепло.

— Украинский дизайнер Гоша Космо создал и опубликовал на своей странице в Facebook забавную подборку известных логотипов в условиях карантина.

Больше картинок смотрите здесь. Улыбайтесь, несмотря ни на что и будьте здоровы.

Тэги: общество, грипп, ОРВИ, здоровье, призыв, образование, логотип, вно, курьезы, Владимир Зеленский, новости Украины, коронавирус

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