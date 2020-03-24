В Италии вновь «зашкаливает» смертность от коронавируса

В Италии вновь растет смертность от бушующей эпидемии коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил Глава департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли.

Как передает информагентство ANSA, чиновник, в частности, сообщил, что за прошедшие сутки ‒ 23 марта ‒ инфекция унесла жизни 743 итальянцев, в то время как за 22 марта смертельных случаев было зарегистрировано 601.

Борелли также добавил, что общее число жертв эпидемии теперь составляет 6820, а количество инфицированных за все время ‒ 69 176, из которых 3 612 ‒ заболели за последние сутки.

В свою очередь, количество людей, сумевших побороть инфекцию и выписаться из больниц теперь составляет 8 326, причем 894 из них ‒ выздоровели за последние сутки.

Как писала «Фраза», названа новая причина аномальной смертности от коронавируса в Италии.

Ранее Италия официально обогнала Китай по смертности от коронавируса COVID-19.