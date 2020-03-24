Трамп уже хочет сворачивать «игрища в карантин» из-за приближающегося краха экономики

Глава Белого дома Дональд Трамп уже выступает за прекращение ограничительных мер в экономике, введенных в США из-за бушующей эпидемии коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он написал в своем Twitter.

По словам американского лидера, «лечение проблемы не может быть худше по последствиям, чем собственно сама проблема».

Кроме того, президент США пообещал принять нужное решение после окончания 15-дневного карантина и «пройти этот путь».

Как передает издание «Страна» со ссылкой на CNN, такое заявление Трампа говорит о том, что он уже сделал свой выбор в связи с ужасной дилеммой, возникшей в связи с эпидемией COVID-19 ‒ уничтожать ли экономическую основу страны ради спасения человеческих жизней.

Как писала «Фраза», стал известен результат проверки Трампа на коронавирус.

Позднее выяснилось, что коронавирус COVID-19 все-таки проник в Белый дом США.