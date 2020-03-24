На Тернопольщине вдвое увеличилось число выявленных носителей коронавируса

В Тернопольской области вдвое увеличилось число подтвержденных случаев заражения коронавирусоной инфекцией. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с COVID-19.

По данным ведомства, два новых «носителя» коронавируса ‒ мужчина и женщина ‒ выявлены в Монастырисском районе.

Сообщается, что подхватившую «китайскую заразу» женщину определили в реанимационное отделение районном больницы, а мужчину ‒ поместили в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи.

Отмечается, что всего в области уже выявлено четыре случая заболевания.

Как писала «Фраза», доктор Комаровский спрогнозировал массовый всплеск заболеваемости коронавирусом.

Также сообщалось, что коронавирусом в Украине могут заразиться миллионы человек.