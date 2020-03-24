Главные новости за 24 марта 2020 года

В Украине резко дорожают продукты питания. После введения карантинных ограничений и объявления режима чрезвычайной ситуации в 9 регионах Украины, в продовольственных магазинах начали дорожать продукты питания. Антимонопольный комитет зафиксировал рост розничных цен на гречневую крупу — более чем на 50%, а на картофель и лук — почти на 60% и на 50% соответственно. Также существенно подорожали пшено (на 24%) и сахар (на 16%).

Количество заболевших коронавирусом украинцев приближается к неприятной отметке. По состоянию на 10 часов вторника, 24 марта, в Украине зафиксировано 84 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. В частности, как сообщается, за последние сутки зафиксировано 11 новых случаев.

В черновицкую больницу госпитализированы четыре ребенка с подозрением на коронавирус. За последние сутки в Черновицкую областную детскую больницу были госпитализированы четыре ребенка с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации. Как отметили в ведомстве, сейчас в медицинском учреждении лечатся 5 человек, у которых диагностировали коронавирус, еще 9 — с подозрением на COVID-19.

СМИ «заразили» коронавирусом Богдана и Лещенко. Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заразился коронавирусом. По данным СМИ, это проиозшло во время отдыха в Куршевеле. Как сообщают СМИ со ссылкой на информированный источник, вирусом СOVID-19 инфицирована также бывшая возлюбленная Богдана Анастасия Сличная.

В разгар карантина херсонские предприниматели пытались вывезти в Израиль 21 тыс. масок. В Херсоне предприниматели пытались незаконно вывезти из Украины 21 тысячу медицинских масок. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины. В частности, как сообщается, маски, несмотря на запрет Кабинета министров, пытались экспортировать в Израиль работники одного из частных предприятий города. Общая стоимость товаров составляет более 1 млн гривен.

С начала года из Украины вывезли десятки тонн товаров для борьбы с коронавирусом. За два месяца 2020 года Украина экспортировала медицинские товары, которые могут использоваться для противодействия коронавирусу, на сумму $15,2 млн. Таковы официальные данные таможни, которые были предоставлены на рассмотрение правительственного антикризисного штаба для принятия решения о запрете такого экспорта с 12 марта. Как объяснил председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, «такое аномальное увеличение суммы экспорта медицинских товаров в январе-феврале этого года в первую очередь произошло из-за стремительного роста экспорта текстильных медицинских хирургических масок с $3,8 млн за 246,3 тонн в январе до $9,1 млн за 394 тонны в феврале».

Доктор Комаровский спрогнозировал массовый всплеск заболеваемости коронавирусом. Известный украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский спрогнозировал массовый подъем заболеваемости коронавирусом COVID-19. «Вы же понимаете, что на следующей неделе у нас будет массовый подъем заболеваемости? А знаете почему? Не потому, что он уже сейчас есть, а потому что, если сейчас к нам привезут много тестов и начнут их использовать, у нас сразу же будет массовый подъем заболеваемости», — сказал, в частности, он.

В Одессе коронавирус подтвердили у прокурора, который недавно прилетел из Египта. В Одессе выявлен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. COVID-19 диагностирован у прокурора местной прокуратуры. СМИ сообщают, что десять дней назад одесский прокурор вернулся из Египта, а потом у него резко поднялась температура. Появились реальные симптомы заболевания, и его увезли в Киев, где госпитализировали. Экспресс-тест подтвердил диагноз COVID-19.

Минюст рассматривает вопрос о досрочном освобождении заключенных из тюрем. Министерство юстиции Украины допускает возможность освобождения лиц, заключенных в местах отбывания наказания, в связи с пандемией коронавируса. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в законодательство. «Мы сейчас изучаем практику других стран, изучаем, какие изменения в наше законодательство могли бы быть приняты в экстренном порядке по данному вопросу, но пока что это в теории», — заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Суровые николаевские копы справили малую нужду на чужое авто и подстрелили его хозяина. На днях в Николаеве произошла драка со стрельбой. Оружие применили полицейские-спецназовцы, которые сначала справили малую нужду на чужое авто, а потом стреляли в его хозяина, который сделал им замечание. Инцидент произошел возле дома № 4 на проспекте Героев Сталинграда. Двое пьяных мужчин, которые оказались полицейскими из роты спецназа, справляли нужду на припаркованный автомобиль. Владелец машины увидел это и сделал мужчинам замечание.

Такого курса доллара в Украине не видели уже более года. На вторник, 24 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 28,11 грн/$. Таким образом за сутки курс вырос на 37 копеек. При этом, как сообщает «Новое время», курс евро вырос сразу на 61 копейку — до 30,25 грн/€.

Олимпиаду-2020 официально перенесли на год. Проведение Олимпийских игр 2020 года в Токио отложено на один год — до лета 2021 года, из-за пандемии коронавируса. Такое соглашение было достигнуто между правительством Японии и Международным олимпийским комитетом. «Мы попросили президента МОК Томаса Баха рассмотреть вопрос об отсрочке примерно на один год, чтобы дать возможность спортсменам выступать в наилучших условиях и сделать это мероприятие безопасным для зрителей», — заявил Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, добавив, что Бах согласился на предложение Японии о переносе Олимпиады на один год.

Путин проведал сограждан с коронавирусом в костюме химической защиты. Президент России Владимир Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в московской Коммунарке. Перед посещением пациентов он одел желтый защитный костюм и специальную респираторную маску.