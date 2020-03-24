Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Главные новости за 24 марта 2020 года

Главные новости за 24 марта 2020 года

В Украине резко дорожают продукты питания. После введения карантинных ограничений и объявления режима чрезвычайной ситуации в 9 регионах Украины, в продовольственных магазинах начали дорожать продукты питания. Антимонопольный комитет зафиксировал рост розничных цен на гречневую крупу — более чем на 50%, а на картофель и лук — почти на 60% и на 50% соответственно. Также существенно подорожали пшено (на 24%) и сахар (на 16%).

Количество заболевших коронавирусом украинцев приближается к неприятной отметке. По состоянию на 10 часов вторника, 24 марта, в Украине зафиксировано 84 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. В частности, как сообщается, за последние сутки зафиксировано 11 новых случаев.

В черновицкую больницу госпитализированы четыре ребенка с подозрением на коронавирус. За последние сутки в Черновицкую областную детскую больницу были госпитализированы четыре ребенка с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации. Как отметили в ведомстве, сейчас в медицинском учреждении лечатся 5 человек, у которых диагностировали коронавирус, еще 9 — с подозрением на COVID-19.

СМИ «заразили» коронавирусом Богдана и Лещенко. Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заразился коронавирусом. По данным СМИ, это проиозшло во время отдыха в Куршевеле. Как сообщают СМИ со ссылкой на информированный источник, вирусом СOVID-19 инфицирована также бывшая возлюбленная Богдана Анастасия Сличная.

В разгар карантина херсонские предприниматели пытались вывезти в Израиль 21 тыс. масок. В Херсоне предприниматели пытались незаконно вывезти из Украины 21 тысячу медицинских масок. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины. В частности, как сообщается, маски, несмотря на запрет Кабинета министров, пытались экспортировать в Израиль работники одного из частных предприятий города. Общая стоимость товаров составляет более 1 млн гривен.

С начала года из Украины вывезли десятки тонн товаров для борьбы с коронавирусом. За два месяца 2020 года Украина экспортировала медицинские товары, которые могут использоваться для противодействия коронавирусу, на сумму $15,2 млн. Таковы официальные данные таможни, которые были предоставлены на рассмотрение правительственного антикризисного штаба для принятия решения о запрете такого экспорта с 12 марта. Как объяснил председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, «такое аномальное увеличение суммы экспорта медицинских товаров в январе-феврале этого года в первую очередь произошло из-за стремительного роста экспорта текстильных медицинских хирургических масок с $3,8 млн за 246,3 тонн в январе до $9,1 млн за 394 тонны в феврале».

Доктор Комаровский спрогнозировал массовый всплеск заболеваемости коронавирусом. Известный украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский спрогнозировал массовый подъем заболеваемости коронавирусом COVID-19. «Вы же понимаете, что на следующей неделе у нас будет массовый подъем заболеваемости? А знаете почему? Не потому, что он уже сейчас есть, а потому что, если сейчас к нам привезут много тестов и начнут их использовать, у нас сразу же будет массовый подъем заболеваемости», — сказал, в частности, он.

В Одессе коронавирус подтвердили у прокурора, который недавно прилетел из Египта. В Одессе выявлен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. COVID-19 диагностирован у прокурора местной прокуратуры. СМИ сообщают, что десять дней назад одесский прокурор вернулся из Египта, а потом у него резко поднялась температура. Появились реальные симптомы заболевания, и его увезли в Киев, где госпитализировали. Экспресс-тест подтвердил диагноз COVID-19.

Минюст рассматривает вопрос о досрочном освобождении заключенных из тюрем. Министерство юстиции Украины допускает возможность освобождения лиц, заключенных в местах отбывания наказания, в связи с пандемией коронавируса. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в законодательство. «Мы сейчас изучаем практику других стран, изучаем, какие изменения в наше законодательство могли бы быть приняты в экстренном порядке по данному вопросу, но пока что это в теории», — заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Суровые николаевские копы справили малую нужду на чужое авто и подстрелили его хозяина. На днях в Николаеве произошла драка со стрельбой. Оружие применили полицейские-спецназовцы, которые сначала справили малую нужду на чужое авто, а потом стреляли в его хозяина, который сделал им замечание. Инцидент произошел возле дома № 4 на проспекте Героев Сталинграда. Двое пьяных мужчин, которые оказались полицейскими из роты спецназа, справляли нужду на припаркованный автомобиль. Владелец машины увидел это и сделал мужчинам замечание.

Такого курса доллара в Украине не видели уже более года. На вторник, 24 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 28,11 грн/$. Таким образом за сутки курс вырос на 37 копеек. При этом, как сообщает «Новое время», курс евро вырос сразу на 61 копейку — до 30,25 грн/€.

Олимпиаду-2020 официально перенесли на год. Проведение Олимпийских игр 2020 года в Токио отложено на один год — до лета 2021 года, из-за пандемии коронавируса. Такое соглашение было достигнуто между правительством Японии и Международным олимпийским комитетом. «Мы попросили президента МОК Томаса Баха рассмотреть вопрос об отсрочке примерно на один год, чтобы дать возможность спортсменам выступать в наилучших условиях и сделать это мероприятие безопасным для зрителей», — заявил Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, добавив, что Бах согласился на предложение Японии о переносе Олимпиады на один год.

Путин проведал сограждан с коронавирусом в костюме химической защиты. Президент России Владимир Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в московской Коммунарке. Перед посещением пациентов он одел желтый защитный костюм и специальную респираторную маску.

Тэги: общество, Одесса, СМИ, Владимир Путин, здоровье, эпидемия, мир, цена, магазин, Израиль, Олимпийские игры, Черновцы, питание, криминал, Антимонопольный комитет Украины, Евгений Комаровский, курьезы, новости Украины, Андрей Богдан, коронавирус, медицинская маска

Комментарии

Статьи

23.03.20 13:21

Даёшь диктатурку на разворованном хуторе!

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
23.03.20 23:09

Коронавирус и Новые гонения на христиан

Автор: Михаил Мас

Дайджест

Биолог Надежда Жолобак: Страхи по поводу эпидемии коронавируса преувеличены, а введение карантина не совсем адекватная реакция
24.03.20 21:59

Биолог Надежда Жолобак: Страхи по поводу эпидемии коронавируса преувеличены, а введение карантина не совсем адекватная реакция

Автор: Новости дня по матриалам УНИАН

Выбор редакции
Версия: в Украине не пик, а финальная стадия эпидемии коронавируса?
Версия: в Украине не пик, а финальная стадия эпидемии коронавируса?
Версия: в Украине не пик, а финальная стадия эпидемии коронавируса?
Версия: в Украине не пик, а финальная стадия эпидемии коронавируса?
Болезни животных становятся человеческими. Как уничтожение экосистемы приводит к новым эпидемиям
Болезни животных становятся человеческими. Как уничтожение экосистемы приводит к новым эпидемиям
Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса
Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса
Плавание уничтожает коронавирус. И это не дутая сенсация
Плавание уничтожает коронавирус. И это не дутая сенсация
Коронавирус и новое Средневековье
Коронавирус и новое Средневековье
Доктор Комаровский дал ценные советы по борьбе с коронавирусом COVID-19
Доктор Комаровский дал ценные советы по борьбе с коронавирусом COVID-19
Фильм «Заражение»: вирус для хомячков
Фильм «Заражение»: вирус для хомячков
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 24 марта 2020 года

Главные новости за 24 марта 2020 года
24.03.20 19:03
973
Последние новости
24.03.20 22:11

Под Киевом беременная женщина заразилась коронавирусом. Но экспресс-тест дал сбой
24.03.20 21:59

Хорошие новости с коронавирусного фронта за 23-24 марта 2020 года
24.03.20 20:54

В Италии вновь «зашкаливает» смертность от коронавируса
24.03.20 20:09

Трамп уже хочет сворачивать «игрища в карантин» из-за приближающегося краха экономики
24.03.20 19:39

На Тернопольщине вдвое увеличилось число выявленных носителей коронавируса
24.03.20 19:03

Главные новости за 24 марта 2020 года
24.03.20 17:27

Путин проведал сограждан с коронавирусом в костюме химической защиты
Фото и Видео
Путин проведал сограждан с коронавирусом в костюме химической защиты
Путин проведал сограждан с коронавирусом в костюме химической защиты
Путин проведал сограждан с коронавирусом в костюме химической защиты
Путин проведал сограждан с коронавирусом в костюме химической защиты
Из-за коронавируса Киев могут закрыть на въезд и выезд
Из-за коронавируса Киев могут закрыть на въезд и выезд
В Киеве во время карантина православная молодежь организовала помощь бездомным
В Киеве во время карантина православная молодежь организовала помощь бездомным
В Одессе УПЦ шьет медицинские маски
В Одессе УПЦ шьет медицинские маски
Предприимчивые киевляне начали продавать разрешения на проезд в общественном транспорте
Предприимчивые киевляне начали продавать разрешения на проезд в общественном транспорте
Прокатиться в киевском общественном транспорте с сегодняшнего дня можно лишь по спецпропускам
Прокатиться в киевском общественном транспорте с сегодняшнего дня можно лишь по спецпропускам
Под Киевом неизвестные украли из супермаркета платежный терминал. И потеряли его при побеге
Под Киевом неизвестные украли из супермаркета платежный терминал. И потеряли его при побеге
На Волыни задержали крупную партию медицинских халатов
На Волыни задержали крупную партию медицинских халатов
По столице Хорватии прокатилась серия разрушительных землетрясений ‒ есть жертвы
По столице Хорватии прокатилась серия разрушительных землетрясений ‒ есть жертвы
Кличко пошел в атаку на COVID-19: в Киеве ограничивают работу всего общественного транспорта
Кличко пошел в атаку на COVID-19: в Киеве ограничивают работу всего общественного транспорта
fraza.ua
Новости блогосферы
22.03.20 16:20

Коронавирусное Евангелие от церковных либералов
19.03.20 22:40

Это всего лишь коронавирус
19.03.20 19:15

Зажравшиеся элиты устроили Христовой Церкви «коронавирусную дрессировку»
18.03.20 21:14

Как далеко зайдет эксперимент с ограничением прав и свобод обычных людей?

Опрос

Чем закончится эпидемия коронавируса COVID-19?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.