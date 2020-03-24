В Украине резко дорожают продукты питания

После введения карантинных ограничений и объявления режима чрезвычайной ситуации в 9 регионах Украины, в продовольственных магазинах начали дорожать продукты питания. Как выяснили журналисты «Фразы», Антимонопольный комитет зафиксировал рост розничных цен на гречневую крупу — более чем на 50%, а на картофель и лук — почти на 60% и на 50% соответственно.

Также существенно подорожали пшено (на 24%) и сахар (на 16%), сообщают «Факты».

В сложившейся ситуации Антимонопольный комитет требует от пищевых ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на основные виды продуктов.

Операторы украинского рынка ритейла в свою очередь объясняют рост цен на продукты питания и товары первой необходимости подорожанием у поставщиков.

Ранее «Фраза» сообщала, что в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Киеве могут быть ужесточены ограничения. В случае ухудшения ситуации с вирусом, столицу закроют на въезд и выезд.