В ОПУ назвали возможный срок окончания карантина в стране. И это не 3 апреля

При соблюдении карантина эпидемию в Украине можно будет побороть к маю. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам заместителя главы Офиса президента Украины Юлии Ковалив, тогда же граждане смогут вернуться к полноценной жизни и работе.

Как сообщает УНИАН, по ее словам, чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни. «Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса — это максимальное соблюдение карантина», — заключила Ковалив.

Как сообщала «Фраза», по мнению известного доктора Евгения Комаровского, перестать волноваться об эпидемии можно будет только после того, как в течение 28 дней не будет диагностировано новых случаев заболевания.

Напомним, по состоянию на 10 часов вторника, 24 марта, в Украине зафиксировано 84 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19.