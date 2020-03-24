В УПЦ предложили детям провести карантин с пользой в виртуальной школе знатоков

Запорожская епархия Украинской Православной Церкви предложили детям провести карантин с пользой в виртуальной школе знатоков. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, обучение в школе бесплатное.

Ученики получат сертификаты об окончании курсов, сообщает пресс-служба Запорожской епархии.

«Тот, кто желает узнать о людях и событиях Нового Завета, может записаться на курс „Новый Завет“, для желающих изучить религиозную историю человечества до Христа разработан курс „Ветхий Завет“.

Для тех, кто хочет больше узнать об истории создания Киево-Печерской лавры и святых, в ней подвизавшихся, предлагается курс „Киево-Печерская лавра — колыбель христианства на Руси“», — говорится в сообщении.

В епархии предложили «приоткрыть для себя увлекательный мир православия поможет курс „Основы православной культуры“. Там же вы можете ответить на вопросы викторин „Крещение Руси“ и „Преподобный Сергий — игумен земли Русской“».

Педагогам воскресных школ дается возможность повысить свою квалификацию на соответствующем курсе.

Школу ведет кандидат педагогических наук, доцент кафедры богословия и гуманитарных дисциплин Классического приватного университета, методист Запорожской епархии УПЦ Борхович С.

Для желающих проверить свои знания о тех или иных предметах православия есть возможность ответить на вопросы викторин.

Школа действует в Запорожской епархии с 2013 года. Платформой для нее является сайт «Школа сучасних знань». Для своих учеников (ими могут стать как дети, так и взрослые) она предлагает несколько курсов. Подробнее читайте здесь.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Запорожье УПЦ передала 46 тыс грн на ремонт аппаратов искусственной вентиляции легких.