Олимпиаду-2020 официально перенесли на год

Проведение Олимпийских игр 2020 года в Токио отложено на один год — до лета 2021 года, из-за пандемии коронавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», такое соглашение было достигнуто между правительством Японии и Международным олимпийским комитетом.

«Мы попросили президента МОК Томаса Баха рассмотреть вопрос об отсрочке примерно на один год, чтобы дать возможность спортсменам выступать в наилучших условиях и сделать это мероприятие безопасным для зрителей», — заявил Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, добавив, что Бах согласился на предложение Японии о переносе Олимпиады на один год, сообщает sport.ua.

На встрече оба лидера пришли к выводу, что Игры XXXII Олимпиады в Токио должны быть перенесены на «дату после 2020 года, но не позднее лета 2021 года».

Также было решено, что Игры сохранят название: Олимпийские и Паралимпийские игры Токио-2020.

МОК сразу же официально подтвердил перенос соревнований.

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) также официально сообщил о переносе финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Новые даты матчей пока не согласованы, специальная рабочая группа уже приступила к рассмотрению календаря. Финалы были запланированы на май 2020 года.

Ранее «Фраза» сообщала, что 17 марта УЕФА принял решение перенести на следующий год чемпионат Европы по футболу.