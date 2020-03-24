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СМИ «заразили» коронавирусом Богдана и Лещенко

СМИ «заразили» коронавирусом Богдана и Лещенко

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заразился коронавирусом. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, это проиозшло во время отдыха в Куршевеле.

Как сообщают «Вести» со ссылкой на информированный источник, вирусом СOVID-19 инфицирована также бывшая возлюбленная Богдана Анастасия Сличная.

При этом сам экс-чиновник эту информацию не подтвердил и никаких комментариев журналистам не давал. Однако, по данным источника, недавний пост Богдана на его странице в Facebook, где он опубликовал отрицательный тест на коронавирус, сделан специально, чтобы скрыть факт заражения.

Кроме того, как сообщает «Московский комсомолец», с подозрением на коронавирус госпитализированы также известный советский и российский певец Лев Лещенко с супругой. Отмечается, что оба в больницу несколько дней назад после того, как Лещенко вызвал на дом «скорую помощь». В итоге медики диагностировали у него двустороннее воспаление легких, однако диагноз «коронавирус» у них официально пока не подтвержден.

Как сообщала «Фраза», ранее стало известно, что коронавирусом заразились легендарный американский актер Том Хэнкс с женой, французская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, а также известный американский продюсер Харви Вайнштейн, недавно осужденный по делу об изнасиловании и склонении к сексу.

Тэги: СМИ, здоровье, Лев Лещенко, заражение, новости Украины, Андрей Богдан, коронавирус, пандемия

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