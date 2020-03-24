Коронавирусом в Украине могут заразиться миллионы человек

Распространение коронавируса в Украине может ограничиться и двумя тысячами людей, а могут заболеть и миллионы — дать прогноз достаточно сложно. Как выяснили журналисты «Фразы», все будет зависеть от того, как в стране соблюдаются меры безопасности.

«Есть оптимистические и пессимистические расчеты, сколько украинцев могут заболеть коронавирусом. Может быть и две тысячи человек, и миллионы, которые могут заболеть. Это будет зависеть от того, как мы будем соблюдать профилактические меры. В КНР прогнозировали болезнь на десятки миллионов людей, но жесткие карантинные меры позволили остановиться на 80 тысячах», — заявил замминистра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает «Страна».

Он также рассказал, что по состоянию на 13:00 вторника, 24 марта, в стране зафиксировано 97 лабораторно подтвержденных случаев заражения Covid-19.

Замминистра отметил, что динамика заболеваемости в стране растет: «За понедельник зафиксировали 11 новых случаев. Во вторник уже есть информация о 13 подтвержденных случаях. Динамика заболеваемости растет, в настоящее время уже 97 инфицированных».

Ранее «Фраза» сообщала, что по состоянию на 10 часов вторника, 24 марта, в Украине зафиксировано было 84 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Напомним также, что из-за коронавируса Киев могут закрыть на въезд и выезд.