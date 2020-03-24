На Винниччине священники УПЦ молятся на въездах в города против коронавируса

В Винницкой области священники Украинской Православной Церкви молятся на въездах в города против коронавируса. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, молебны состоялись на въезде в Литин, Жмеринку и Хмельник.

Как сообщает пресс-служба Винницкой епархии, священники Литина совершили молебен и объехали город с чтимыми иконами, молясь Господу о недопущении распространения пандемии. Такую же молитву совершили священники и в селах данного района.

Священник Барского благочиния протоиерей Александр Грежук совершил молебен «о лишении людей от различных болезней» и благословил иконами и окропил святой водой все въезды в поселок Бар, села Мальчевцы и Межлесье.

Также верующие в селе Шевченково обошли село крестным ходом с чудотворными иконами. Священники окропили местность и жителей святой водой.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Волыни священники УПЦ совершили автомобильный крестный ход.