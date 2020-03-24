На Волыни священники УПЦ совершили автомобильный крестный ход

В Луцке священники Украинской Православной Церкви в связи с эпидемией коронавируса 23 марта совершили автомобильный крестный ход. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации Украинской Православной Церкви.

Как сообщается на официальном сайте Волынской епархии, перед началом крестного хода в кафедральном соборе города был отслужен молебен с чтением просьб и молитвы «Во время губительного поветрия и смертоносной болезни».

«Священнослужители объехали город с иконами Божией Матери „Всецарица“, святителя Николая Чудотворца с частицей мощей, крестом, который был вынесен на храм в Крестопоклонную неделю, и с ковчегом мощей многих святых Киево-Печерских», — сообщили на сайте епархии.

Во время крестного хода священники останавливались у поклонных крестов, которые находятся при въезде в город со всех дорожных направлений, чтобы осенить святынями областной центр Волыни и совершить молитвы.

Как сообщалось ранее, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий благословил участвовать епархиям УПЦ в мероприятиях по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Чернигове состоялся автомобильный крестный ход с мощами святителя Феодосия.