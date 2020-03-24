Митрополит УПЦ объяснил, почему государство и Церковь должны объединиться в борьбе с коронавирусом

Церковь и государство — это и есть те двое, которые должны сегодня объединиться перед лицом угрозы коронавируса и с Божьей помощью с ней бороться. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил митрополит Запорожский Лука.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале, комментируя деятельность Церкви в условиях карантина, связанного с пандемией коронавируса Covid-2019.

«Наша Церковь готова не на словах, а на деле протянуть руку помощи государству и приложить все усилия для того, чтобы справиться с наступающим на Украину недугом», — подчеркнул владыка.

Митрополит Лука сообщил, что пошивочные мастерские Запорожской епархии начали работу над пошивом медицинских масок, а также об оказанной помощи в ремонте дыхательной аппаратуры для областной больницы Запорожья.

Запорожский митрополит призвал духовенство и прихожан по благословению Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия организовать на приходах группы волонтеров, «на которых будет возложено послушание посещать малоимущих, престарелых людей, справляться о их самочувствии и оказывать необходимую духовную и материальную помощь, которую может осилить приходское сообщество».

Митрополит Лука попросил всех, кто имеет возможность, лично, на приходах и монастырях организовать пошив защитных масок и раздавать их тем, кто не в состоянии приобрести их самостоятельно, с целью предохранения от коронавируса.

«Прошу вас, дорогие братья и сестры, проявить свое милосердие к болящим хроническими заболеваниями и людям преклонного века, не могущим обслужить себя, в обеспечении их продуктами и гигиеническими предметами, а священников призываю подготовить для указанных людей небольшие „пакеты утешения“, в состав которых включить святую воду, просфору и Антидор, душеспасительную литературу и то, что по своему собственному опыту будет сочтено необходимым для укрепления в вере», — написал архиерей.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Запорожье УПЦ передала 46 тыс грн на ремонт аппаратов искусственной вентиляции легких.