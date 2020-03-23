В ВОЗ бьют тревогу: коронавирус стремительно «набирает ход» по всему миру

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире увеличивается угрожающими темпами. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как передает Reuters, функционер, в частности отметил, что к настоящему времени одних только выявленных случаев заражения COVID-19 в мире насчитывается 354,6 тысячи, а количество погибших от пандемии превысило 15 тысяч человек.

По словам Гебрейесуса, победить пандемию поможет «социальное дистанцирование и самоизоляция».

Кроме того, глава ВОЗ заявил о необходимости уделять больше внимания медицинским работникам и призвал не использовать непроверенные лекарства против COVID-19, чтобы не давать людям ложных надежд.

Гебрейесус также рассказал о планах обратиться к главам G20, чтобы попросить их увеличить производство защитных средств.

Как писала «Фраза», в ВОЗ озвучили ключевые отличия коронавируса COVID-19 от «обычного» гриппа.

Ранее ВОЗ объявила о глобальной эпидемии коронавируса COVID-19.