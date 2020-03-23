«Завезли заразу из Италии»: на Закарпатье выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Закарпатской области выявлен первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», опасную заразу «подхватила» 68-летняя жительница Мукачево, муж которой недавно вернулся из Италии.

Как передает пресс-служба горсовета Мукачево, в понедельник утром, 23 марта, женщина позвонила своему семейному врачу с жалобами на плохое самочувствие. Выяснив симптомы, врач решение о необходимости тестирования на коронавирус.

Сообщается, что выездная бригада медиков провела забор биоматериала и передала в Мукачевскую ЦРБ, где подтвердили факт заражения.

В настоящее время пациентку везут Закарпатскую областную инфекционную больницу на автомобиле «скорой помощи».

В свою очередь, ее муж, который приехал из охваченной эпидемией COVID-19 Италии три дня назад, «отправился» на самоизоляцию.

Сейчас устанавливается, с кем за это время успела проконтактировать семейная пара. Уже известно, что 20 и 21 марта женщина посещала церковь.

Как писала «Фраза», по состоянию на 23 марта в Украине выявлены 73 пациента, больных COVID-19 в девяти областях. При этом в Киеве только за одни сутки 21 марта число выявленных в Киеве случаев заражения коронавирусом увеличилось в три раза.

Также сообщалось, что Минздрав решил проверить на коронавирус всех умерших от пневмонии.