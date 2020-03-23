Названа новая причина аномальной смертности от коронавируса в Италии

В Италии озвучена новая причина крайне высокой смертности от коронавирусной инфекции COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», помимо демографических особенностей, к столь печальной статистике привел и крах плана по массовому тестированию людей на наличие «китайской заразы».

Как пишет издание «Corriere della Sera», официальные показатели и близко не отражают реальных масштабов заражения, поскольку с развитием эпидемии Италия изменила стратегию тестирования.

Так, после 21 февраля, когда была выявлена локальная вспышка COVID-19 в небольшом городке Кодоньо в области Ломбардия, тесты делали всем контактировавшим с инфицированными лицам.

Однако, из-за стремительного роста числа зараженных, а также нехватки материалов и персонала, было принято решение тестировать на коронавирус только людей с явными и достаточно тяжелыми симптомами.

Издание также отмечает, что вирус в основном затрагивает дыхательные пути, множественные летальные исходы могут свидетельствовать об общем состоянии легких у населения, к чему могла «приложить руку» неблагоприятная экологическая обстановка на севере Италии.

Отметим также, что по состоянию на 23 марта, в Италии зафиксировано 6077 смертей от COVID-19 и 63 927 выявленных случаев заражения.

Как писала «Фраза», ранее в Италии уже озвучивали причину аномальной смертности от коронавируса.

Так, по словам замминистра здравоохранения страны Пьерпаоло Силери, «это может быть связано со средним возрастом итальянского населения».

Смертность от коронавируса в Италии продолжает «зашкаливать».