Стал известен результат тестирования Меркель на коронавирус

В понедельник, 23 марта, стал известен результат теста немецкого канцлера Ангелы Меркель на наличие коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», его озвучил глава отдела прессы и информации правительства Германии Штеффен Зайберт.

Как передает N-tv, по словам чиновника, тест показал негативный результат, однако его пока нельзя считать «истиной в последней инстанции».

«В ближайшие дни канцлер снова должна будет пройти обследование на предмет наличия или отсутствия в ее организме коронавируса», ‒ подчеркнул Зайберт.

Как известно, Ангела Меркель с воскресенья, 22 марта, пребывает на домашней самоизоляции, поскольку ранее контактировала с врачом, у которого выявили COVID-19.

Как писала «Фраза», коронавирус COVID-19 смог проникнуть в Белый дом США.

Ранее коронавирус заподозрили у глав крупнейших государств Северной и Южной Америки.