Хорошие новости с коронавирусного фронта за 23 марта 2020 года

— Для начала несколько цитат из свежего выступления президента Владимира Зеленского:



«Кабмин договорился о сотрудничестве украинских и китайских медиков во время борьбы с коронавирусом»

«Укрпошта сможет доставлять лекарства пожилым людям»

«До конца недели Нацбанк и Минфин должны рассчитать программу „Кредитных каникул“ для бизнеса»

— Есть версия, что в Украине не начальная, а финальная стадия коронавирусной эпидемии. Почитать об этом можно в новой колонке Михаила Маса.

— В УПЦ заявили, что будут шить маски и обеспечат жилье врачам.

— Есть надежда, что вскоре в украинских аптеках, наконец, появятся антисептики. По крайней мере, Кабмина сегодня принял решение до 1 июня запретить экспорт этилового спирта (основы антисептиков) с территории Украины.

— Японский препарат фавипиравир показал большую эффективность от коронавируса. Об этом пишет телеграм-канал Klymenko Time. В ходе исследования 116 пациентов лечили с помощью комбинации привычных препаратов и фавипиравира. Выяснилось, что на седьмые сутки выздоровело более 71% заболевших.

— Компании UFuture и Biopharma передали вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ оборудование, позволяющее проводить до 2 тысяч тестов на коронавирус в сутки.

— Минздрав Украины запустило официальное сообщество в Viber о коронавирусе. Ссылки на него приходят пользователям.

— Великобритания ведет переговоры с Amazon и другими о доставке тестов на коронавирус.

— Google запустил собственный веб-ресурс, посвященный пандемии коронавируса Covid-19.

— В WhatsApp появился официальный чат-бот ВОЗ, посредством которого можно получить достоверную информацию о Covid-19.

— Компания Xiaomi отправила десятки тысяч респираторных масок в Италию. Об этом пишет телеграм-канал Klymenko Time.

— Основатель корпорации Alibaba Джек Ма подарил странам Африки 1,5 млн тестов на коронавирус, сообщает телеграм-канал Klymenko Time.

— Apple пожертвует миллионы медицинских масок больницам на территории Европы и США, сообщает телеграм-канал Klymenko Time.

— IBM, Amazon и Google предоставили суперкомпьютеры для исследования COVID-19, сообщает телеграм-канал Klymenko Time..

— Facebook выделит 720 тыс. масок для борьбы с коронавирусом, сообщает телеграм-канал Klymenko Time..