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Главные новости за 23 марта 2020 года

Главные новости за 23 марта 2020 года

Минздрав решил проверить на коронавирус всех умерших от пневмонии. Министерство здравоохранения намерено проверить на коронавирус все летальные случаи от пневмонии, которые были зарегистрированы за последние дни. У всех умерших сегодня и ранее с диагнозом пневмония будут взяты образцы материала для исследования на наличие коронавируса. «Мы будем отслеживать все случаи пневмонии для того, чтобы не пропустить или иметь реальную картину нашей системы. Мы будем иметь ретроспективный анализ всех случаев, чтобы понимать как система здравоохранения сработала», — заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 23 марта.

САП решительно взялась за экс-премьера Гончарука. Специальная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство против должностных лиц правительства экс-премьера Алексея Гончарука. Согласно сообщению САП в феврале Кабмин не ограничил экспорт медицинских масок и других средств индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с коронавирусом, несмотря на вероятные предупреждения от СНБО.

В одном районе под Киевом коронавирус подтвердился сразу у пяти человек. В Киевской области лабораторно подтвердился коронавирус Covid-19 сразу у пяти жителей Обуховского района. Возраст инфицированных составляет от 30 до 57 лет. По словам врио главы Киевской облагосадминистрации Василия Володина, подтверждение поступило сегодня, 23 марта, рано утром.

Прокатиться в киевском общественном транспорте с сегодняшнего дня можно лишь по спецпропускам. С понедельника, 23 марта, весь общественный транспорт в Киеве начал перевозить пассажиров только при наличии у них специальных пропусков. Тем, кто не работает на критических объектах инфраструктуры, проехать на автобусе, трамвае лили троллейбусе не удастся до окончания карантина.

На Волыни мошенники под видом дезинфекторов проникают в дома доверчивых граждан. Мошенники в Волынской области на фоне распространения коронавируса предлагают услуги по якобы дезинфекции помещений. Об этом сообщили в Секторе коммуникации полиции Волынской области. В частности, как сообщается, в интернете начала распространяться информация о том, что группа людей в специальных костюмах защиты может предлагать людям услуги по дезинфекции квартир и домов. На самом же деле, под видом обработки помещений злоумышленники могут попадать в жилье и совершать преступления.

Предприимчивые киевляне начали продавать разрешения на проезд в общественном транспорте. Неизвестные злоумышленники начали торговать фальшивыми разрешениями на проезд в общественном транспорте в Киеве. Об этом заявил городской голова Виталий Кличко на брифинге 23 марта. По его словам, «правоохранители уже работают над выявлением дельцов, которые вчера размещали объявление о продаже таких билетов». В связи с этим Кличко напомнил, что спецбилеты действуют только вместе с удостоверением предприятий, обеспечивающих работу критической инфраструктуры.

На Волыни задержали крупную партию медицинских халатов. Сотрудники Службы безопасности Украины в Волынской области предупредили попытку незаконного вывоза из страны партии медицинских халатов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. В частности, как сообщается, правоохранители остановили на таможенном посту «Ягодин» Волынской таможни грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза. Во время таможенного досмотра транспортного средства было обнаружено почти 40 тыс. медицинских халатов из нетканого синтетического волокна.

Украинцы массово возвращаются домой. С коронавирусом. В Украину за сутки въехало более 15 тыс человек, у одного из них тест подтвердил наличие вируса SARS-CoV-2. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы. В частности, как сообщается, в течение суток пограничники и работники санитарно-карантинных подразделений провели опрос о состоянии здоровья и измерения температуры у более чем 15000 человек. При этом в пункте пропуска «Борисполь» при оформлении на прилет пассажиров одного из авиарейсов, гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие.

Около 2 тыс. украинцев не могут вернуться домой из Таиланда из-за коронавируса. После перекрытия Украиной авиасообщения в связи с эпидемией коронавируса около двух тысяч украинских туристов не могут вылететь на родину из Таиланда. Большинство людей не могут себе позволить потратиться на перелет из хаба. Ближайший хаб — Дубай, Доху или Стамбул, — стоит немалых денег. Это единственная возможность вернуться в Украину, если исходить из инструкции на сайте посольства.

У берегов Нигерии пираты напали на судно. В плен взяли только украинцев, — СМИ. В Гвинейском заливе в плен к пиратам попали семь украинских моряков с судна MSC Talia F. Всего на борту судна находилось 17 членов экипажа. Во время нападения пираты взяли в плен семерых моряков. По предварительной информации, все они — граждане Украины.

Названы сроки окончания пандемии коронавируса в Европе. По предположениям китайских вирусологов, пандемия коронавируса в Европе затянется. На то, чтобы полностью победить грозный Covid-19 может понадобиться до двух лет. «Могу сказать: забудьте о том, что пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем», — сказал руководитель Шанхайской экспертной группы по Covid-19 Чжан Вэньхуан.

Названы условия, при которых пандемия коронавируса в мире может закончиться сама. Вспышка коронавируса в мире может закончиться сама при двух условиях. Это может случиться, если вирус эволюционирует или у людей выработается соответствующий иммунитет. Как заявил доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анча Баранова. пока не ясно, сколько времени это может занять.

В России под видом борьбы с коронавирусом выстраивают систему тотальной цифровой слежки за людьми. Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи разработать систему отслеживания граждан, контактировавших с больными Covid-19. Об этом он заявил на очередном заседании Координационного совета по борьбе с заболеванием. Власти будут отслеживать граждан на основании данных операторов о геолокации пользователей. Если человек контактировал с заражённым, то система оповестит его о необходимости самоизоляции. Вся информация о потенциальном заражении также поступит в региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Минкомсвязи обязано разработать систему до 27 марта.

У главного насильника Голливуда обнаружили коронавирус. Известный американский продюсер Харви Вайнштейн, недавно осужденный по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом. По данным СМИ, об этом заявил сам Вайнштейн, обратившись к персоналу тюрьмы, в которой он отбывает наказание. По данным СМИ, у продюсера взяли анализы и результат оказался положительным. Кроме него коронавирус был диагностирован у еще одного заключенного тюрьмы Венде на западе Нью-Йорка.

Тэги: Киев, Министерство здравоохранения Украины, болезнь, Волынь, здоровье, эпидемия, транспорт, мошенничество, пневмония, криминал, дезинфекция, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Харви Вайнштейн, курьезы, новости Украины, Алексей Гончарук, коронавирус

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