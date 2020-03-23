В Нидерландах теперь следят за передвижением людей при помощи авиации

Самолеты, которые ранее занимались аэрофотосъемкой (в том числе для Google Maps) сейчас летают над территориями Нидерландов, Бельгии и Германии. Как выяснили журналисты «Фразы», цель полетов — мониторинг социального дистанцирования, а проще говоря — слежка за людьми.

Дело в том, что на выходных была отличная погода и огромное количество голландцев дружной толпой отправилось наслаждаться весной и солнцем в городские парки, леса и пляжи, чем вызвали бурю негодования представителей власти и различных экстренных ведомств. В воскресенье муниципалитеты пошли на «экстренные» меры — перекрыли парковки и подъезды к пляжам и паркам, но люди продолжили туда приезжать на велосипедах и создали пробки.

На мобильные телефоны всей стране разослали вот такие сообщения.

Но это не помогло.

Сегодня должно состояться заседание экстренного штаба по противодействию эпидемии, на котором, возможно, будет принято решение об ужесточении мер карантина.

На текущий момент Нидерланды выбрали стратегию «контролируемого заражения», когда lock-down не объявляется, но населению не рекомендуется покидать дом и собираться группами.

Как сообщалось ранее, коронавирус может заставить людей отказаться от личных свобод и стать рабами цифровизации.