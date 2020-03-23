На въездах в Харьков митрополит и священники УПЦ молились об избавлении от коронавируса

У поклонных крестов на въезде в Харьков 22 марта митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий и священнослужители епархии совершили молебны «от губительного поветрия и смертоносныя заразы». Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Как сообщает пресс-служба Харьковской епархии, представители УПЦ совершили крестный ход вокруг Харькова с Озерянской иконой Божией Матери и иконой новомученников и исповедников Слобожанского края.

У поклонных крестов на въезде в Харьков, митрополит и священнослужители возносили молитвы Господу, Богородице, святым угодникам Божиим об «избавлении от губительного поветрия и смертоносныя заразы», осеняя город и его жителей чудотворным образом и окропляя святой водой.

Ранее «Фраза» сообщала, что вокруг Днепра митрополит Ириней совершил крестный ход с иконой Богородицы «Споручница грешных».