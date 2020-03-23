Вокруг Днепра митрополит Ириней совершил крестный ход с иконой Богородицы «Споручница грешных»

Вокруг Днепра митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней совершил крестный ход с иконой Божией Матери «Споручница грешных». Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Как сообщает пресс-служба Днепропетровской епархии, во время двухчасового молитвенного путешествия было совершено акафистное пение иконе Божией Матери «Споручница грешных».

Возле поклонных крестов на окраинах города Днепра митрополит Ириней возносил молитвы Господу Богу, Богородице, святым угодникам Божиим об избавлении от губительного поветрия и смертоносныя заразы, осеняя город и его жителей образом и окропляя освященной водой.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Сумах священники УПЦ совершили автомобильный крестный ход с чудотворными иконами.