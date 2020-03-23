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В одном районе под Киевом коронавирус подтвердился сразу у пяти человек

В одном районе под Киевом коронавирус подтвердился сразу у пяти человек

В Киевской области лабораторно подтвердился коронавирус Covid-19 сразу у пяти жителей Обуховского района. Как выяснили журналисты «Фразы», возраст инфицированных составляет от 30 до 57 лет.

По словам врио главы Киевской облагосадминистрации Василия Володина, подтверждение поступило сегодня, 23 марта, рано утром, сообщает «Страна».

«По состоянию на 6 утра сегодня в учреждения охраны здоровья Киевской области обратились 29 человек с возможным подозрением на COVID-19. При помощи экспресс-тестов проверены на заболевание 22 человека, тест-системы показали 7 заболевших. Но в то же время лабораторно подтвержденных на данный момент 5 человек, все они являются жителями Обуховского района», — сказал он.

Как сообщала «Фраза», по состоянию на сегодняшний день в Украине выявлены 73 пациента, больных COVID-19 в девяти областях. При этом в Киеве только за одни сутки 21 марта число выявленных в Киеве случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось в три раза.

Тэги: Киев, общество, здоровье, Киевская область, Обухов, коронавирус

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