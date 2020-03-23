Наместники и игуменьи киевских монастырей УПЦ решили, как будут помогать людям во время пандемии

В Киево-Печерской лавре сегодня состоялось собрание викарных епископов, наместников и игумений монастырей Киевской епархии. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, на собрании было зачитано циркулярное письмо об участии епархий УПЦ в мероприятиях по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Возглавил собрание управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

На совещании было решено «наладить закупку, пошив и бесплатное распространение на каждом приходе и в монастырях Киева средств индивидуальной защиты. Монастырским пошивочным мастерским переориентировать свою деятельность на пошив защитных масок для населения».

Медицинским работникам будет предложено жилье в монастырях УПЦ в период карантина, а на приходах будут создаваться волонтерские группы.

«Волонтерские группы для обеспечения предметами первой необходимости и продуктами питания пожилых людей, а также перевозки на собственном транспорте медицинских работников к месту их работы и домой», — говорится в документе.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ издали циркуляр по противодействию Церкви пандемии коронавируса.