На Волыни мошенники под видом дезинфекторов проникают в дома доверчивых граждан

Мошенники в Волынской области на фоне распространения коронавируса предлагают услуги по якобы дезинфекции помещений. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Секторе коммуникации полиции Волынской области.

В частности, как сообщается, в интернете начала распространяться информация о том, что группа людей в специальных костюмах защиты может предлагать людям услуги по дезинфекции квартир и домов. На самом же деле, под видом обработки помещений злоумышленники могут попадать в жилье и совершать преступления.

Полиция Волыни просит всех быть осторожными и не открывать двери незнакомцам, а также сообщать о таких случаях.

Как сообщала «Фраза», неизвестные злоумышленники начали торговать фальшивыми разрешениями на проезд в общественном транспорте в Киеве.