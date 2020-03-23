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В УПЦ будут шить маски и обеспечат жилье врачам

В УПЦ будут шить маски и обеспечат жилье врачам

В Украинской Православной Церкви определили алгоритм социальной работы церковных учреждений и священнослужителей Киевской епархии в условиях пандемии. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказано в циркулярном письме, которые было озвучено сегодня в Киево-Печерской лавре на собрании викарных епископов, наместников и игумений монастырей Киевской епархии. Возглавил собрание управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

В частности, на совещании было решено «наладить закупку, пошив и бесплатное распространение на каждом приходе и в монастырях Киева средств индивидуальной защиты. Монастырским пошивочным мастерским переориентировать свою деятельность на пошив защитных масок для населения».

Медицинским работникам будет предложено жилье в монастырях УПЦ в период карантина.

«На каждом приходе создать волонтерские группы для обеспечения предметами первой необходимости и продуктами питания пожилых людей, а также перевозки на собственном транспорте медицинских работников к месту их работы и домой.

Всем монастырям Киевской епархии быть готовыми предоставить поселение для медицинских работников, проживающих за пределами Киева», — говорится в документе.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ дали практические рекомендации по поведению в храмах в период пандемии.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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