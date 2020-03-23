На Волыни сельская школа превращается в современное образовательное пространство, — координатор «Большой стройки» Голик

Национальный проект «Большая стройка», который по инициативе Президента Владимира Зеленского стартовал 1 марта, реализуется в Волынской области.

Координатор Нацпроекта Юрий Голик показал, как в селе Вербка реконструируется общеобразовательная школа, превращаясь из унылого серого здания в современное яркое образовательное пространство.

Напомним, что в рамках «Большой стройки» в течение года в Украине должны быть построены и реконструированы сотни школ, детских садиков, больниц, стадионов, а также 6,5 тис км дорог.

В интервью «Обозревателю» Голик сообщил, что Нацпроект идет по плану: «Первое впечатление — это то, что видно со стороны, проект начал физически реализовываться. На самом деле для этого огромное количество людей во всех областях нашей страны работало над ним начиная с октября. Поэтому сейчас всё по плану, всё происходит именно так, как мы рассчитывали. Но мы всегда считаем, что можно делать ещё больше, ещё быстрее, ещё лучше».