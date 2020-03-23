В России под видом борьбы с коронавирусом выстраивают систему тотальной цифровой слежки за людьми

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи разработать систему отслеживания граждан, контактировавших с больными Covid-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он заявил на очередном заседании Координационного совета по борьбе с заболеванием.

Власти будут отслеживать граждан на основании данных операторов о геолокации пользователей. Если человек контактировал с заражённым, то система оповестит его о необходимости самоизоляции. Вся информация о потенциальном заражении также поступит в региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Минкомсвязи обязано разработать систему до 27 марта, сообщает TJ.

С 17 марта аналогичные методы борьбы с распространением Covid-19 начала использовать Служба безопасности Израиля ШАБАК. Глава спецслужбы Надав Аргаман заявил, что технологию отслеживания якобы будут использовать только для оповещения граждан о потенциальном заражении заболеванием.

Как сообщалось ранее, коронавирус может заставить людей отказаться от личных свобод и стать рабами цифровизации.

Ранее российский эксперт Ольга Четверикова заявила, что в России готовится ликвидация государства. Законодательная база будет разработата под развитие тоталитарного цифрового общества. Это общество будет построено по модели тоталитарной секты, в которой попытаются поставить под контроль все три силы человеческой души: чувства, волю и разум. Наиболее эффективным способом управления станет провоцирование у людей чувства страха.

По слова Четвериковой цифровые технологии в России будут строиться вокруг двух уже работающих информационных систем: Сбербанк России (глава — адепт фаллического культа Герман Греф) и Федеральная налоговая служба Российской Федерации, которую до недавнего времени возглавлял тот самый Михаил Мишустин.