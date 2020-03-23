У «слуги народа» заподозрили коронавирус. Он сдал уже три теста

Народный депутат Украины из фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

«Я действительно в Александровской больнице, сдал 2 теста: один результат отрицательный, другой положительный. Сегодня сдал третий. Ждем результатов, их еще нет», — написал, в частности, Горбенко.

Он объяснил, что у него на прошлой неделе поднялась температура, был кашель. В больнице обнаружили левостороннее воспаление легких.

Горбенко также рассказал, что за границу в последние месяцы он не выезжал и не общался с нардепами, у которых уже обнаружили коронавирус.